Москва, 2 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Житель Москвы Дани Акель оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных правил во время несанкционированной акции протеста, сообщает 2 августа РИА Новости.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна ОМОН и протестующие

Такое решение принял Преображенский суд Москвы. Мужчина стал первым осуждённым фигурантом уголовного дела о нарушении санитарных правил. Незаконная акция, где произошло преступление, прошла 23 января.

Дани Акель признан виновным по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Другие фигуранты дела проходят по отдельным производствам.