Мадрид, 22 февраля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолёт на Украину, могли застрелить профессионалы, так как это произошло на расстоянии нескольких метров от штаба испанской полиции. Об этом 20 февраля написала газета Español.

Максим Кузьминов

«Убийство произошло в гараже, расположенном в нескольких метрах от штаба местной полиции, что свидетельствует о профессиональной холодности киллера или киллеров, так как в жилом комплексе также есть камеры видеонаблюдения», — говорится в публикации.

По данным газеты, убийцы изучили распорядок дня перебежчика и должны были знать графики работы расположенных рядом заведений.

Как рассказал сотрудник фирмы по торговле недвижимостью Tower Estate, большие окна офиса которой выходят на гараж, где обнаружили тело перебежчика с не менее чем шестью пулевыми ранениями, Кузьминова застрелили между 17:00 и 17:30 в момент, когда в офисе не было никого.

Он уточнил, что Гражданская гвардия Испании попросила у компании записи с камер видеонаблюдения.

Застрелившие перебежчика, возможно, скрылись с места инцидента на автомобиле Кузьминова — белом Hyundai, отметили журналисты.

«Изображение белого Hyundai было распространено среди патрулей местной полиции в нескольких городах… чтобы мы могли перехватить его, поскольку это был подозрительный автомобиль», — рассказал офицер местной полиции.

По его словам, позднее застрелившие лётчика-перебежчика подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 февраля отец убитого пилота-перебежчика предположил, что его сына могли «убрать» киевские власти. По его словам, предателей не уважают ни свои, ни чужие, а потому их рано или поздно убивают.

Газета El Mundo 21 февраля написала, что ранее найденный мёртвым Кузьминов мог обладать особым статусом и пользоваться скрытой защитой государства. По информации издания, неизвестно, каким способом он прибыл в Испанию и как долго он там находился.

Газета ABC 19 февраля сообщила об обнаружении тела угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт Кузьминова с не менее чем шестью пулевыми ранениями в городе Вильяхойоса в испанской провинции Аликанте. Журналисты издания отмечали, что испанская полиция в числе прочего рассматривала версию о том, что украинские спецслужбы устранили неудобного свидетеля.

Кузьминов угнал вертолёт на Украину 9 августа 2023 года, и после приземления находившихся с ним на борту, не знавших о его планах штурмана Хушбахта Турсунова и бортмеханика Никиту Кирьянова расстреляли. Позднее лётчик-предатель рассказал, что получил за свои действия вознаграждение в размере $500 тысяч. ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене.