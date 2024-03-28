Москва, 28 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Спектакли по пьесе писателя Виктора Шендеровича (признан в России иноагентом) отменили в московском «Театре.doc». Об этом сообщается на сайте театра. Двумя днями ранее именно агентстсво ИА Регнум обратило внимание на то, что постановки по произведениям иноагента, обещавшего передавать вырученные средства ВСУ, до сих пор проходят в московском театре.

Валерий Шарифулин/ТАСС Виктор Шендерович (признан в России иноагентом)

Все постановки пьесы «Сладкое для памяти» отменены. Деньги за приобретенные билеты вернут зрителям в полном объёме, указали в театре.

При этом учреждение заверило, что спектакль по пьесе Шендеровича ставился «на безвозмездной основе».

Театр.doc

«Авторские отчисления либо другие формы вознаграждения не предусмотрены ему ни с прежних, ни с текущих спектаклей», — говорится в сообщении.

Ранее Шендерович в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что общается с представителем киевского режима Андреем Ермаком, заявил о согласии отправлять свои гонорары ВСУ. Писатель рассказал, что с начала конфликта начал оказывать гуманитарную помощь Украине, но потом отправлял деньги и военным.

Признание вызвало скандал. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишить Шендеровича всего имущества в России. По мнению депутата, ФСБ следует проверить слова писателя на предмет активного пособничества ВСУ.

Примечательно, что и в самом «Театре.doc», находящемся буквально в трёх километрах от Кремля, ставятся спектакли иноагентов с явным политическим и антироссийским подтекстом. Например, из афиши следует, что продолжаются показы пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Именно с этим спектаклем российские иноагенты, бежавшие из страны после начала СВО, активно гастролируют в Прибалтике.