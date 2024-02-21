* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Общественники призвали внести писателя Виктора Шендеровича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список террористов и экстремистов, а также убрать его книги из продажи в России, сообщило RT.

Владимир Астапкович/РИА Новости Виктор Шендерович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Ранее, в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) писатель согласился отправлять гонорары ВСУ, а также с утверждением о том, что российский президент и журналисты — «законные военные цели».

На эти высказывания обратили внимание в движении «Зов народа» и направили соответствующие обращения в Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратуру.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишить Шендеровича всего имущества в России. По мнению депутата, ФСБ следует проверить слова писателя на предмет активного пособничества ВСУ.

Как 21 февраля сообщало ИА Регнум, пранкеры Вован и Лексус от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака выяснили, что Шендерович готов отправлять гонорары ВСУ. Также, по его мнению, скоро якобы настанет время, когда Украина получит Крым и Донбасс. Писатель в беседе с пранкерами рассказал о написанных им книгах и заявил, что приедет на Украину.

В феврале российская актриса Яна Поплавская раскритиковала писательницу Людмилу Улицкую за её беседу с пранкерами, в которой она призналась в спонсировании ВСУ. Актриса заявила, что такова сущность Улицкой. Писательница же призналась Вовану и Лексусу, что часть гонораров от проданных в России книг переводит ВСУ. Она также заявила, что Украина якобы «имеет право на осуществление терактов».