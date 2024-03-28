Москва, 28 марта, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Конечно (меры безопасности усилены. — Прим ред.), не на всех объектах. И подразделения органов внутренних дел работают, и подразделения транспортной безопасности. Досмотровые мероприятия проводятся, кинологи с собаками работают», — приводит слова Калинкина ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, генеральный прокурор Игорь Краснов 26 марта на расширенной коллегии ведомства заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал новым вызовом для российской правоохранительной системы.

По его словам, для подобных объектов следует актуализировать паспорта безопасности. В условиях, когда повышается уровень террористической угрозы, обязать к этому нужно органы исполнительной власти.

Неприемлемо, чтобы уязвимость объектов оценивали формально, подчеркнул Краснов и потребовал, чтобы прокуроры в рамках полномочий приняли исчерпывающие меры для недопущения таких трагедий. Особого внимания, уточнил он, требуют места проведения массовых мероприятий, объекты критической и транспортной инфраструктуры.