Москва, 26 марта, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал новым вызовом для российской правоохранительной системы, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов 26 марта на расширенной коллегии ведомства.

Пресс-служба Совета Федерации

«Теракт в «Крокус Сити» — это новый вызов для всей правоохранительной системы. В первую очередь с точки зрения защищенности объектов с массовым пребыванием людей», — сказал генпрокурор.

По его словам, для подобных объектов следует актуализировать паспорта безопасности. В условиях, когда повышается уровень террористической угрозы, обязать к этому нужно органы исполнительной власти.

Неприемлемо, чтобы уязвимость объектов оценивали формально, подчеркнул Краснов и потребовал, чтобы прокуроры в рамках полномочий приняли исчерпывающие меры для недопущения таких трагедий. Особого внимания, уточнил он, требуют места проведения массовых мероприятий, объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в Красногорске, по словам Краснова, нацелен на запугивание, как и обстрелы мирных граждан в граничащих с Украиной регионах. Но исполнителей и заказчиков неминуемо настигнет кара, подчеркнул он.