Москва, 28 марта, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Строительство подобного «Крокус Сити Холлу» концертного зала потребует не менее $150 млн, заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Насколько я помню, построить «Крокус Сити Холл» 15 лет назад стоило порядка $70 млн. Сегодня, я думаю, что меньше чем за 150 миллионов долларов такой зал построить невозможно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС 27 марта. Были госпитализированы 124 человека, 77 из них остаются в больницах, проинформировал минздрав Подмосковья 28 марта.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.

Ранее Агаларова сообщил, что страховка, оформленная в «Ингосстрахе», покроет малую часть ущерба — 1/30 или даже 1/40. Он заявил, что здание, введённое в эксплуатацию в 2009 году, пожарные службы проверяли «и планово, и непланово».

Окончательного решения по восстановлению концертного зала нет, владельцы будут ориентироваться на мнение властей и общественности, сообщил Агаларов. По его мнению, «Крокус Сити Холл» следует отстроить заново. Примерно 300 сотрудникам «Крокуса», оставшимся без работы после теракта, компания намерена предложить другие рабочие места.