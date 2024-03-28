Колорадо, США, 28 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В США в штате Колорадо во время учений потерпел крушение ударный вертолёт AH-64E Apache. В результате ЧП пострадали двое военнослужащих, сообщает местный телеканал KKTV со ссылкой на представителей военной базы Форт-Карсон.

Global Look Press/Madis Veltman via www. imago-imag/www. imago-images.de

«Ориентировочно в 18:30 (03:30 мск) вертолёт AH-64E Apache потерпел крушение во время проведения планового учения на базе. Двое военных с базы Форт-Карсон получили ранения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что AH-64E Apache числился за бригадой армейской авиации четвёртой пехотной дивизии. По данным телеканала, пострадавшие получили лёгкие ранения, их госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, в конце января у западного побережья Южной Кореи потерпел крушение американский истребитель F-16. Пилота спасли. Самолёт упал в водах вблизи Гунсана, где расположена авиабаза ВВС США Кунсан, на которой эксплуатируются самолёты F-16.

Ранее, по сообщению СМИ США, у берегов Калифорнии в Тихий океан рухнул вертолёт американских ВМС MH-60R Seahawk. Инцидент произошёл во время учений. Вертолёт разбился в водах залива Сан-Диего. Экипаж в составе шести человек доставили на берег, военные получили травмы.