Вашингтон, 12 января, 2024, 09:52 — ИА Регнум. У берегов Калифорнии в Тихий океан рухнул вертолёт американских ВМС MH-60R Seahawk, сообщило 12 января агентство АВС News.

U. S. Navy

Инцидент произошёл во время учений вечером накануне, 11 января. Вертолёт разбился в водах залива Сан-Диего. Экипаж в составе шести человек доставили на берег, военные получили травмы.

Как заявил командира MH-60R Seahawk Бет Тич, из-за характера учений рядом с местом их проведения находился спасательный катер.

Отмечается, что вертолёт принадлежал 41-й морской ударной эскадрилье вертолётов Тихоокеанского флота ВМС США. Запасная эскадрилья базируется на авиабазе ВМС Северный остров на полуострове Коронадо.

Здесь на MH-60R Seahawk проходят обучение лётные экипажи. MH-60R Seahawk — основной вертолёт ВМС США для противолодочных ударов. Кроме того, он может выполнять широкий спектр задач, включая разведку и поисково-спасательные операции.