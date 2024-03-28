Вашингтон, 28 марта, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ведут переговоры с Турцией об увеличении закупок взрывчатых веществ для наращивания производства артиллерийских снарядов. Об этом пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

В статье отмечается, что Вашингтон обратился к Анкаре именно в тот момент, когда союзники пытаются найти решение, как обеспечить Киев боеприпасами. Они готовы на это даже в ущерб собственной обороноспособности, говорится в материале.

«По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, турецкие поставки тротила и нитрогуанидина будут иметь решающее значение для производства боеприпасов», — сообщает издание.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия Вашингтоном Киеву не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь сделают украинцам больнее. Также он отметил, что США, являясь прямым участником вооружённого конфликта, провоцируют Украину на продолжение военных действий.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, странам Запада стоит понять, что они не укрепят свою безопасность, поставляя вооружения Киеву.

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что Украина может потерять ещё большее количество людей и территорий, если не начнёт процесс мирных переговоров.