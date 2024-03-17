Вашингтон, 17 марта, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Украина может потерять ещё большее количество людей и территорий, если не начнёт процесс мирных переговоров. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины — больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — заявил Маск.

Он также подчеркнул, что украинских военных отправляют умирать в окопы впустую.

Как передавало ИА Регнум, корреспондент Fox News Бенджамин Холл заявил, что Украина никогда не сможет вернуть себе утраченные территории. Отвечая на вопрос, как может завершиться украинский конфликт, Холл заявил, что Россия никогда не откажется от перешедших под её контроль территорий. Также он допустил, что если США в ближайшее время выделят Украине 60 млрд долларов, то это будет последний пакет помощи Киеву от Вашингтона.

Ранее Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Соединённые Штаты зря растратили свои запасы вооружения ради помощи Украине.