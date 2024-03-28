Москва, 28 марта, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Убытки иностранных компаний, вызванные уходом с российского рынка после февраля 2022 года, превысили $107 млрд. Об этом передаёт агентство Reuters, журналисты которого проанализировали отчёты компаний.

Александр Кряжев/РИА Новости

Отмечается, что потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний.

«Компании, которые всё еще стремятся уйти из России, скорее всего, столкнутся с дополнительными трудностями, будут вынуждены пойти на большие списания активов и понесут большие убытки», — отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси.

По данным Йельской школы менеджмента, на которые ссылается агентство, порядка 1 тыс. иностранных компаний покинули рынок России за последние два года.

Однако многие иностранные производители товаров повседневного спроса не собираются покидать Россию, утверждая, что их продукция необходима российскому потребителю, заключило агентство.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июле 2023 года во время Петербургского международного экономического форума заявлял, что под многими зарубежными брендами уже давно продаётся продукция, которая производится на отечественных мощностях и, по сути, это российские товары, только с иностранным логотипом.

При этом глава государства отмечал, что власти никогда никого не выгоняли с отечественного рынка, наоборот, предлагали западным компаниям подумать о последствиях.

Также российский лидер неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада, который рассчитывал, что быстро расшатает финансово-экономическую ситуацию и спровоцирует панику и коллапс, но ничего из этого не произошло.