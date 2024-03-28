Москва, 28 марта, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в период с 25 по 27 марта посетил Пхеньян, где провёл переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Об этом 28 марта говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Известия/ Кристина Кормилицына Сергей Нарышкин

«В Пхеньяне состоялись обстоятельные переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ», — сообщили в СВР.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы развития международной обстановки и обеспечения региональной безопасности.

Кроме того, были затронуты вопросы углубления российско-северокорейского взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным откроет новую эпоху в двусторонних отношениях. Он выразил уверенность, что под руководством Путина российский народ будет надёжно защищать суверенитет и безопасность страны.

Главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе переговоров 16 января обсудили реализацию договорённостей между Путиным и Ким Чен Ыном, а также график их политических контактов. В ходе переговоров была подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряжённости в регионе Корейского полуострова, нагнетаемой в результате безответственных и провокационных действий США и их сателлитов.