Одесса, Украина, 28 марта, 2024, 09:30 — ИА Регнум. В Одессе прогремел взрыв, сообщил 28 марта украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Одессе слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в сообщении телеканала.

По данным официального ресурса оповещения граждан, в Одесской и Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинским СМИ сообщили, что поздним вечером 27 марта взрывы прогремели в Одесской области.

Третий и четвертый взрывы прозвучали ночью 28 марта в Харькове, также был слышен взрыв в Днепропетровске. 22 марта российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников.