Москва, 28 марта, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетнего ребёнка россиянин Алексей Смирнов, скрывавшийся в США, доставлен в Москву. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

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По информации следствия, мужчина обманом увёз семилетнюю дочь в 2019 году во Флориду, где жестоко с ней обращался.

«Мужчина систематически избивал, оскорблял и унижал ребёнка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии», — пояснили в МВД.

В феврале 2020 года против него было возбуждено уголовное дело об истязании, он был объявлен в международный розыск. Долгое время он скрывался в Америке.

Как сообщало ИА Регнум, власти Казахстана выдали Таиланду гражданина РФ, которого подозревают в крупном вымогательстве в составе преступной группы у российской семейной пары в сентябре 2022 года на острове Самуи.

Соединённые Штаты Америки экстрадировали в Россию Игоря Лекомцева, разыскиваемого по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей.