Вашингтон, 8 февраля, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки экстрадировали в Россию Игоря Лекомцева, разыскиваемого по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей. Об этом 7 февраля сообщило подразделение иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Иван Шилов ИА Регнум Арест

«26 января сотрудники иммиграционной и таможенной службы США Сиэтла депортировали 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева. Его разыскивают в родной стране по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей», — говорится в сообщении.

В ICE отметили, что Лекомцев в попытках скрыться въехал в США ещё в апреле 2017 года по туристической визе, однако в июле 2020 года правоохранители арестовали россиянина, узнав о розыске на родине.

В Министерстве внутренних дел России сообщили, что обвиняемого доставили в Москву 27 января. В ведомстве отметили, что Лекомцев находился в международном розыске по обвинениям в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему).

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Турция экстрадирует в Россию объявленного в розыск Интерполом 65-летнего Виктора Панюшина, известного в преступной среде под кличкой Витя Пан. Рецидивиста, обвинённого в России за девять тяжких преступлений, задержали ещё в июне 2023 года на территории непризнанного Северного Кипра.