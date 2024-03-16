Бангкок, 17 марта, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Власти Казахстана выдали Таиланду гражданина РФ, которого подозревают в крупном вымогательстве в составе преступной группы у российской семейной пары в сентябре 2022 года на острове Самуи. Подробности сообщила газета Bangkok Post.

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43-летний гражданин России был арестован в Казахстане. Он был единственным остававшимся до сих пор на свободе из шести членов ОПГ.

В группировку входили граждане Казахстана, Германии и России.

Их обвинили в Таиланде в вымогательстве 1,8 млн таиландских батов (около 51,5 тыс. долларов) в криптовалюте у российской семьи, которая на острове Самуи имеет риелторский бизнес.

Пятеро членов группы были арестованы «по горячим следам» в Таиланде в 2022 году, одному из шестерых удалось скрыться из страны.

Национальное центральное бюро Интерпола Таиланда по решению суда объявило гражданина РФ в международный розыск. В 2024 году его удалось задержать в Казахстане.

Как сообщало ИА Регнум, Усть-Лабинский суд Краснодарского края в ходе закрытого заседания удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова (Шакро Молодого).

Суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении криминального авторитета. Главная причина — плохое состояние здоровья 70-летнего Калашова.

В марте 2018 года Калашов был признан виновным в вымогательстве и был приговорён к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и 13 его сообщников. Преступления были совершены в 2015 и 2016 годах. Основной эпизод — вымогательство 8 млн рублей у одной из владелиц кафе Elements Жанны Ким.

Бывший директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно: медиа!» Кирилл Суханов приговорён к 7,5 года лишения свободы за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Виновными по этому делу признаны бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Суд приговорил их к семи годам колонии строго режима.

По версии следствия, Суханов, Романовский и Бигаев вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление публикации, затрагивающей его интересы и содержащей компрометирующие его сведения.

Полиция задержала Суханова непосредственно при получении 800 тыс. рублей от представителя Чемезова. Фигуранты вину не признали, утверждая, что выполняли поручения Собчак в соответствии с трудовым договором.