Москва, 28 марта, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты выделяют на оборонные расходы примерно 40% от общемировых военных расходов, тогда как Россия — 3,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 27 марта на встрече с военными лётчиками в Торжке Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По данным Стокгольмского института мира, США в 2022 году потратили на оборону 3,5% ВВП, а Россия — 4%.

«Соединенные Штаты тратили на оборону 3,5% ВВП, Россия — 4%, Израиль — 4,5%. Украина в 2022 году истратила 33,5%. Но в абсолютных-то величинах разница какая? Вот в 2022 году США истратили 811 млрд долларов, а РФ — 72 млрд долларов», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Европейские члены Североатлантического альянса нуждаются дополнительно в 56 млрд евро в год для достижения целевого показателя оборонных расходов НАТО на уровне 2% ВВП. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на данные мюнхенского Института экономических исследований (IFO).

В феврале канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году страна впервые увеличит траты на оборону до 2% от ВВП, пообещав при этом соблюдать соответствующий показатель в будущие годы. Кроме того, он призвал и другие европейские страны увеличить военные расходы, чтобы соответствовать этим критериям.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, европейские страны в 2024 году потратят на оборону 380 млрд долларов, это 3% их суммарного ВВП.