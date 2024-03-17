Берлин, 17 марта, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Европейские члены Североатлантического альянса нуждаются дополнительно в 56 млрд евро в год для достижения целевого показателя оборонных расходов НАТО на уровне 2% ВВП. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на данные мюнхенского Института экономических исследований (IFO).

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По данным экспертов IFO, многие страны Евросоюза с самым большим недобором, в том числе Бельгия, Испания и Италия, при этом имеют одни из самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита.

ФРГ имеет самую большую недостачу: в 2023 году Берлин потратил на оборону НАТО на 14 млрд евро меньше, чем было необходимо для достижения целевого показателя.

По размеру недостачи за немцами идут испанцы с 11 млрд евро, итальянцы — 10,8 млрд евро и бельгийцы — 4,6 млрд евро.

Экономист IFO Марсел Шлеппер пояснил, что страны с высоким уровнем долга и растущими процентными ставками не имеют достаточно большого пространства для уменьшения долга. В этом случае, по мнению эксперта, единственным реальным способом для этого является сокращение расходов в других областях.

«Это трудный, непростой процесс. К примеру, Германия столкнулась с протестами фермеров из-за планов правительства сократить субсидии и отменить некоторые налоговые льготы для аграриев», — резюмировал экономист Шлеппер.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Норвегии намерено довести расходы на оборону королевства до 2% от его ВВП уже в 2024 году, а не в 2026 году, как планировалось ранее, заявил 14 марта премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

В феврале канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году страна впервые увеличит траты на оборону до 2% от ВВП, пообещав при этом соблюдать соответствующий показатель в будущие годы. Кроме того, он призвал и другие европейские страны увеличить военные расходы, чтобы соответствовать этим критериям.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, европейские страны НАТО в 2024 году потратят на оборону 380 млрд долларов, это 3% их суммарного ВВП.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, в свою очередь, предложил лишать членства в НАТО страны с бюджетом на оборону ниже 2% ВВП.