Харьков, Украина, 28 марта, 2024, 01:34 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 28 марта взрыв прогремел в Харькове. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Niklas Freidwall Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.

Подробной информации о взрыве в Харькове не приводится.

Мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале также сообщил о произошедшем в Харькове взрыве.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 27 марта взрывы прогремели в Одесской области.

ВСУ около 20:30 27 марта с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» пытались нанести удар по территории области. Силами ПВО были сбиты 16 снарядов над Белгородской областью.