Москва, 29 ноября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Состояние здоровья заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной не вызывает опасений, с ней всё в порядке. Об этом заявили в Союзе кинематографистов РФ.

Gerarus Светлана Светличная

Как сообщил в беседе с ТАСС источник в организации, актриса госпитализирована для прохождения плановой медицинской проверки. По его словам, Светличная ложится в больницу на обследование регулярно, каждые три-четыре месяца.

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«Это очередная плановая медицинская проверка, ― подчеркнул собеседник агентства. ― С ней всё в порядке, никакого кризиса нет, проверка профилактическая».

Напомним, о госпитализации актрисы Светланы Светличной сообщалось в ноябре 2021 года. По данным источников издание StarHit, она находилась в психиатрической клинике. Изначально причиной отправки артистки на лечение были боли в груди, однако затем врачи заметили изменения в поведении Светличной, из-за чего перевели её в психиатрическую клинику.

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