Москва, 10 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Актриса театра и кино Светлана Светличная не находится в тяжёлом состоянии и проходит курс лечения в одной из больниц в Москве. Об этом 10 января сообщила РИА Новости невестка актрисы Ольга Калимбет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Светлана Светличная

«Просто сопутствующие заболевания сезонные, которые сейчас. Грипп, всё это. Восстанавливается после всяких болячек», — сказала родственница Светличной.

82-летняя актриса была госпитализирована в ноябре 2022 года. Причиной стало плохое самочувствие.

Напомним, первой известной ролью Светланы Светличной в кино стала Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая, которая пыталась соблазнить главного героя в гостинице.