Москва, 26 марта, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Владимир Путин 26 марта вручил в Кремле президентские премии молодым деятелям культуры.

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Глава государства поздравил награждённых и поблагодарил их за служение своему делу и культуре России.

«Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И, конечно, поздравляю с присуждением премии», — сказал президент на церемонии.

«Бесконечная река творчества и талантов» наполняет душу народов России, отметил также глава государства. Искусство и просветительская деятельность наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма, указал он.

«Вы придаёте новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к отечеству и ответственности за его судьбу», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 26 марта вручил премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года. Церемония была приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

Премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года присуждены Николаю Диденко, президенту фонда поддержки творчески одарённых детей и молодёжи «Белый пароход», Константину Кириллову, директору Рязанского государственного областного театра кукол, и Марине Леоновой, и. о. ректора Московской государственной академии хореографии.