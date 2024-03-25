Москва, 25 марта, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Российские военные нанесли серию ударов по объектам военного командования ВСУ в Киеве. Об этом 25 марта сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

MOD Russia/Global Look Press

По информации канала, в результате ударов уничтожен позиционный район американского зенитного ракетного комплекса Patriot в районе аэропорта «Жуляны», а также объект СБУ в центре Киева.

Отмечается, что удары наносились либо гиперзвуковыми ракетами «Циркон», либо сверхзвуковыми ракетами «Оникс».

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Как ранее передавало ИА Регнум, источник в силовых ведомствах сообщил, что Вооружённые силы России поразили две установки ЗРК Patriot в киевском аэропорту «Жуляны». При этом в составе экипажа комплексов были наёмники из стран НАТО.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, в том числе в районе аэропорта «Жуляны». Данные о нескольких взрывах в Киеве подтвердил и мэр города Виталий Кличко.

Российские военные с начала 2024 года уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley, а также пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства, стоящие на вооружении ВСУ, в том числе пять установок Patriot, сообщил 20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.