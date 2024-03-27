Москва, 27 марта, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Врач молодёжной сборной России по футболу Иван Агапов пришёл на помощь женщине, которой стало плохо в аэропорту бразильского Сан-Паулу. Об этом сообщает 27 марта МК.RU.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Футболисты совершали пересадку в Сан-Паулу, когда возвращались в Москву после матча с Уругваем. Один из них заметил, что у сотрудницы аэропорта начался приступ эпилепсии, её затрясло.

Спортсмен позвал Агапова, врач перевернул женщину на бок, чтобы она не захлебнулась пеной изо рта, и контролировал её состояние до прибытия медицинской бригады. Женщину забрали в больницу, где она пришла в себя.

Как сообщало ИА Регнум, российская команда провела в Уругвае три матча и обыграла чемпионов мира — уругвайскую сборную.