Монтевидео, 22 марта, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Футболисты российской молодёжной сборной обыграли в товарищеском матче действующих чемпионов мира из Уругвая. Об этом стало известно 22 марта.

Александр Вильф/РИА Новости

Игра прошла в Монтевидео и завершилась со счётом 1:0 в пользу россиян. Единственным голом отметился игрок «Краснодара» Дмитрий Кучугура.

Уругвай — действующий чемпион мира среди молодёжных команд, в 2023 году команда обыграла сборную Италии со счётом 1:0 и взяла чемпионский титул.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в Москве состоялся матч взрослых сборных России и Сербии. В товарищеском матче на «ВТБ Арене» россияне победили с разгромным счётом 4:0.

Счёт открыл полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, второй гол — на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко. Третий мяч забил полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, четвёртый — форвард «Зенита» Иван Сергеев. Среди зрителей на трибунах заметили министра иностранных дел России Сергея Лаврова.