Париж, 27 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Провоцировать Россию опасно и бесполезно, так как это ядерная держава. Об этом заявил бывший министр обороны Франции Эрве Морен, который занимал этот пост в 2007–2010 годах при президенте Николя Саркози.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Напрасно провоцировать Россию бесполезно и опасно, поскольку это ядерная держава со стратегическим и тактическим оружием», — рассказал он изданию Le Point.

Экс-министр отметил, что у французской армии мало боеприпасов.

«У нас очень небольшой запас ракет и снарядов, который связан с нашей моделью организации вооружённых сил, основанной на подготовке к экспедиционным операциям», — указал он.

Кроме того, бывший глава министерства обороны раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении войск на Украину. Эрве Морен назвал это поведением «ребёнка-короля», который поддался высокомерию.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Эммануэль Макрон заявил, что главы стран Европейского союза обсуждали возможную отправку военных на Украину.

На фоне высказываний президента Франции верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал не пугать жителей Европы, поскольку Евросоюз «не пойдет умирать» за Донбасс.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Макрон заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по Североатлантическому альянсу.