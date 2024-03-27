Вашингтон, 27 марта, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Швеция в рамках Североатлантического альянса планирует с ноября 2024 года начать размещение своего военного контингента на территории Латвии. Об этом пишет Politico со ссылкой на шведского посла при НАТО Акселя Вернхоффа.

IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press

«Вернхофф подтвердил план Швеции разместить войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября», — говорится в материале.

Издание отмечает, что некоторые миссии шведских военных в Латвии могут начаться раньше срока. В частности, речь идёт о разминировании.

По данным газеты, шведских военных разместят в Латвии на ротационной основе. Их будет сменять военный контингент из Дании.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Заявку на вступление она подала одновременно с Финляндией ещё в 2022 году. Однако утверждение принятия в Североатлантический альянс затянулось из-за позиции властей Турции и Венгрии.

Западные СМИ отметили, что НАТО планирует использовать Швецию в случае конфликта с Россией. Как заявил один из источников, Швеция хорошо подходит на роль логистического хаба для переброски сил военного блока в страны Прибалтики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Швеция и Финляндия «стремительно» отказались от нейтралитета, которого придерживались десятилетиями. Он подчеркнул, что РФ ответит на их присоединение к НАТО, нарастив вооружения в Московском и Ленинградском военных округах.