Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Россия развернёт дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, заявил 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье.

IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press

«Что касается Финляндии и Швеции, было удивительно видеть, с какой скоростью они поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями служил им весьма верно и обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к натовскому блоку. Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом», — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что российское руководство в связи с этим уже приняло решение развернуть дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах.

«Там будут развёрнуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов.

В состав Ленинградского округа вошли Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва вошли в состав Московского военного округа.

О необходимости создать новые стратегические территориальные объединения ВС России в условиях расширения НАТО министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в декабре 2022 года.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, и уже в апреле Финляндию официально приняли в альянс, а вопрос вступления в военный блок Швеции не был разрешён из-за позиций Турции и Венгрии. Позднее власти Турции согласовали вступление Стокгольма в альянс. Парламент Венгрии на первом заседании весенней 26 февраля сессии также в итоге ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

Руководители западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, заявлял в декабре 2023 года на коллегии Министерства обороны Владимир Путин. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, а Финляндию и Швецию втягивают в НАТО, что означает очередной этап приближения военного блока к границам РФ, отмечал президент.