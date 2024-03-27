Москва, 27 марта, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Мобилизованный боец ВСУ, находясь под обстрелом, прочитал на украинском языке антивоенные стихи с призывом к братскому единению с Россией. Видеозапись с ним появилась в Сети, пишет 27 марта «Российская газета».

Кадр из видео

В стихотворении, вероятно, написанном самим бойцом, говорится разрушении отношений между Россией и Украиной, которое спровоцировали США. Соединённые Штаты устроили «праздник с танцами на костях» после того как заставили украинцев поверить, что «братья нам больше не братья».

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Далее боец говорит о гибели своих соседей и братьев в слепом конфликте, который пока прекратить.

«Я ожидаю спасение. Единого братства!» — произнёс финальную строчку боец и отбросил автомат в сторону.

Как сообщало ИА Регнум, ранее резонанс вызвали стихи, записанные на поле боя российскими военными. В марте 2022 года в Сети появилась фотография страницы военного билета одного бойцов с коротким стихотворением о смерти в бою. Автор стихов подчёркивает, что горд погибнуть за Россию.

Летом 2023 года российский солдат Алексей Волков с позывным Волк зачитал собственные стихи на камеру после получения боевого ранения. Позже стало известно, что он выжил и был помещён в госпиталь.

В январе в Сеть попало видео с раненым добровольцем Константином Головиным. Он считал, что погибает, и прочитал стихи Игоря Талькова о великой России. Головин выжил.