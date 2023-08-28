Москва, 28 августа, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Российский солдат Алексей Волков с позывным Волк, который читал собственные стихи на камеру после получения боевого ранения, выжил и находится в госпитале. Об этом сообщает 28 августа kp.ru.

Кадр из видео Российский солдат Алексей Волков с позывным Волк

Кадры с бойцом Волковым, который читал стихи о победе России, едва находясь в сознании, ранее разошлись по Сети. Сослуживцы Алексея рассказали, что после тяжёлого боя он помогал спасать раненых. Украинские боевики стали с помощью дронов сбрасывать на российских санитаров гранаты, осколки одной из них перебили Волку ноги.

Боец был в бронежилете и прикрыл собой раненых от другой гранаты. Единственный жгут он наложил себе на более повреждённую ногу. Спустя несколько часов раненого, потерявшего много крови, нашёл медик.

Санинструктор ввёл Волку обезболивающие препараты и попросил говорить с ним, чтобы оставаться в сознании. Пока медик бинтовал раненого, тот читал ему стихи собственного сочинения:

«Мы не умрём! Ведь мы никогда не умираем!

В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя!

И бросим его в тех врагов, что сердце попросит.

Наших солдат не сломить и не ударить!»

Медбрат 5 км нёс на себе солдата. Сейчас Алексей Волков проходит лечение в госпитале. Он подтвердил, что и есть тот самый боец из видеоролика.

«Мы русские мужики, русские ребята, солдаты. Пошли туда, чтобы отстаивать интересы, интересы своей страны, своей Родины», — подчеркнул Волк.

Он записал новый ролик, в котором отжался 35 раз, отложив в сторону костыли. Русский солдат никогда не сдаётся и не сдастся, в этом никто не должен сомневаться, подчеркнул Волков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный из Дагестана Руслан Халидов, получивший контузию и тяжёлое ранение в шею, спас трёх офицеров в зоне спецоперации. Он вывез их из точки боя и довёл до медицинского пункта.