«Я мёртв. России слава!» — Сеть взорвана стихами погибшего на Украине бойца
Москва, 31 марта, 2022, 20:39 — ИА Регнум. В российских соцсетях нарастающим темпом распространяется фотография страницы военного билета одного из военнослужащих Вооруженных Сил России, на которой написано короткое стихотворение:
Военный билет
«Читай, укроп. В бою сгореть я рад
Смотри своим хайлом, пока что целым
Какой на мне записан автомат,
Какие были у меня прицелы.
Тебе ещё среди трусливых морд
С культями рваными вжиматься по окопам…
Я мёртв… Но даже в смерти зол и горд!
Всем мир! России — слава! Смерть укропам!»
Личные данные автора этих строк неизвестны. Фото сопровождается указанием о том, что владелец военного билета погиб, исполняя свой воинский долг во время операции по истреблению украинского нацизма.