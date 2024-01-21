Москва, 21 января, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Раненный российский боец записал, как он предполагал, своё последнее видео, прочитав стихи о Родине. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео

На видео раненный доброволец Константин Головин заявил, что вколол себе две дозы мощного обезболивающего препарата, но «дальше ползти бессмысленно». После этого он сообщил своим товарищам, что не сможет к ним добраться. Под разрывы снарядов российский военнослужащий прочитал стихи Игоря Талькова о великой России.

Отмечается, что российский военнослужащий выжил.

«На кадрах доброволец Константин Головин, слава Богу, он выжил», — говорится в публикации.

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Как передавало ИА Регнум, раненный под Артёмовском российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал в одном блиндаже вместе с украинским военным. По словам солдата, его ранили в ходе обстрела, начавшегося во время штурма блиндажа ВСУ. По словам Бабки, бойцов было четверо, о судьбе двоих он не знает, ещё один боец находится в госпитале.

Когда он очнулся и дополз до блиндажа, внутри находился ещё живой украинский военный. Оба получили тяжёлые ранения, пили дождевую воду, выживали, как могли, добавил Бабка. Бойцу ВСУ удалось продержаться три дня. Всё это время он разговаривал на украинском языке. Он сказал, что его бросили товарищи. В блиндаже под Артёмовском участник СВО пробыл десять дней, пока его не нашли товарищи.

Ранее российский военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным Кортес вынес на себе из-под огня ВСУ раненого украинского бойца, огонь по которому открыли свои же военные. Несмотря на обстрел, Кортес смог добраться до бойца ВСУ, который оказался сильно ранен, и оказал ему первую помощь — наложил жгут и вколол обезболивающее.