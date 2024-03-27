Луганск, 27 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили наземный беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Северска на Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Одно из сводных подразделений, где многие воюют еще с 2014 года в составе 4-й бригады Народной милиции ЛНР, уничтожило в районе Северска украинский наземный многоцелевой дрон», — говорится в сообщении.

Военный эксперт уточнил, что с помощью этого наземного беспилотника боевики киевского режима дистанционно минировали местность и пытались разведать российские огневые точки и скрытые позиции.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 99 украинских беспилотников.

Двумя днями ранее Конашенков проинформировал, что российские средства ПВО за сутки сбили 69 украинских БПЛА.