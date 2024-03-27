Вашингтон, 27 марта, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на территорию Украины разгневали чиновников в США, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Michael Kappeler/Global Look Press

«Неоднозначный комментарий по поводу «сапог на земле» вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и разгневал американских чиновников», — пишет издание.

Американские чиновники в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы стран Евросоюза обсуждали возможную отправку военных на Украину, но не пришли к общему мнению.

На фоне высказываний Макрона верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал не пугать жителей Европы, поскольку Евросоюз «не пойдет умирать» за Донбасс.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Макрон заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО.