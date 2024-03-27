Луганск, 27 марта, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Военные ВСУ отработали из американской РСЗО HIMARS прямо с оживлённой улицы в Шевченково на купянском направлении, сообщил 27 марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Axel Heimken/Global Look Press

«Мирные жители населённого пункта Шевченково стали свидетелями работы американской системы залпового огня HIMARS прямо с оживленной улицы», — написал он в Telegram-канале.

Марочко добавил, что сразу после трёх пусков расчёт быстро убыл в северо-западном направлении.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 февраля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил заявил, что действия киевского режима циничны. Ради достижения корыстных целей Украина готова пойти на любые преступления.

Ранее бойцы Вооружённых сил России провели спецоперацию на территории Харьковской области, чтобы вывести семерых пенсионеров из посёлка, заминированного украинской армией. Пожилые жители оказались там заблокированы и находились без света, газа и продуктов.