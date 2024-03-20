Харьков, Украина, 20 марта, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России провели спецоперацию на территории Харьковской области, чтобы вывести семерых пенсионеров из посёлка, заминированного украинской армией, сообщил 20 марта «РИА Новости» глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что посёлок находится под контролем Киева. Пожилые жители оказались там заблокированы и находились без света, газа и продуктов.

«С одной стороны у них граница Российской Федерации, они её перейти не могут. А с другой стороны украинские военнослужащие при отходе из этого поселка все заминировали», — рассказал Гачев.

Глава ВГА сообщил, что к российской стороне обратились родственники пенсионеров, после чего бойцы при поддержке пограничной службы эвакуировали жителей.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в январе сообщил, что киевский режим создаёт невыносимые условия для жителей Харьковской области, отказавшихся от эвакуации. По его информации, им перестали выдавать социальные выплаты, восстанавливать электро-, водо — и газоснабжение, кроме того, украинские военные размещают боевую технику возле жилых домов.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 3 марта сообщил, что начались эвакуационные мероприятия из Харькова. По его данным, из города вывозят архивы, музейные экспонаты, а также общественных и религиозных деятелей. Политик напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский призывал жителей Харькова, покинувших город, не спешить возвращаться.