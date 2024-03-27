Сочи, Краснодарский край, 27 марта, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Несколько направлявшихся в Сочи самолётов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, сообщили 27 марта в пресс-службе городского аэропорта.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Там отметили, что аэропорт работает по фактической погоде, но решение о посадке воздушного судна или направлении на запасной аэродром принимаются командирами самолётов, исходя из безопасности полёта.

«В настоящий момент на запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на курорте продолжаются дожди, температура воздуха колеблется в пределах 7–10 градусов.

Как передавало ИА Регнум, в январе пассажирский самолёт, вылетевший из Сочи в Санкт-Петербург, совершил посадку в Саратове из-за пьяной пассажирки, которая устроила дебош. Перед тем, как сесть в самолёт, она посетила бар, а примерно через час после взлёта начала приставать к пассажирам и стюардессам и закурила в салоне. Попытки её утихомирить ни к чему не привели. В итоге самолёт сел в Саратове, где девушку передали в вытрезвитель. В отношении неё возбудили уголовное дело о хулиганстве.