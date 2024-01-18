Саратов, 18 января, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, вылетевший из Сочи в Санкт-Петербург, совершил посадку в Саратове из-за пьяной пассажирки, которая устроила дебош. Об этом 18 января сообщил портал 78.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По информации издания, перед тем, как сесть в самолёт, девушка посетила бар. Примерно через час после взлёта она начала приставать к пассажирам и стюардессам, а потом закурила прямо в салоне.

Отмечается, что попытки её утихомирить ни к чему не привели. В итоге самолёт сел в Саратове, где девушку передали в вытрезвитель. На неё составлено два протокола за курение и появление пьяной в общественном месте.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января вылет пассажирского самолёта из Сочи в Санкт-Петербург задержали из-за хулигана на борту. По словам очевидцев, один из пассажиров ещё до вылета закурил на борту. К самолёту направили сотрудников правоохранительных органов. Спустя некоторое время воздушное судно вылетело в Санкт-Петербург.

Пассажирка самолёта компании «Аэрофлот», совершавшего рейс Ставрополь — Москва, устроила дебош на борту воздушного судна. Женщина закурила на борту, после чего разделась по пояс и попыталась прорваться в кабину пилота, выкрикивая, что все умрут. Позднее женщину удалось одеть и приковать хомутами к сиденью.