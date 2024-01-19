Саратов, 19 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. В отношении женщины, устроившей пьяный дебош в самолёте Сочи — Санкт-Петербург, возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе Приволжского линейного управления МВД на транспорте.

Кадр из видео

Транспортная полиция опубликовала видео разговора с бортпроводниками и с самой нарушительницей.

«Она кричит, дерётся, не осознаёт, где она. Пыталась открыть дверь, когда мы были уже в полёте», — рассказала стюардесса.

Женщина призналась, что перед вылетом употребила 250 г коньяка и пять-шесть бокалов пива. По её словам, своего поведения в самолёте она не помнит.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860918" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА Регнум, пассажирский самолёт, вылетевший из Сочи в Санкт-Петербург, совершил посадку в Саратове из-за пьяной пассажирки, которая устроила дебош. Перед тем, как сесть в самолёт, она посетила бар, а примерно через час после взлёта начала приставать к пассажирам и стюардессам и закурила в салоне. Попытки её утихомирить ни к чему не привели. В итоге самолёт сел в Саратове, где девушку передали в вытрезвитель.