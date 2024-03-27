Берлин, 27 марта, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Киевский режим не успеет восполнить критическую численность военных до конца лета, а неподготовленное наступление было бы большой ошибкой. Такое мнение высказал военный аналитик, побывавший на передовой, Франц-Стефан Гади в интервью Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Эксперт отметил, что наряду с различными проблемами, в войсках «царит скорее бесперспективность».

«Главная проблема — нехватка личного состава. И её нельзя решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета», — считает Гади.

Аналитик также подсчитал, что ВСУ необходимо производить от 2 тыс. до 3 тыс. выстрелов в день, чтобы поддерживать оборонительную стратегию.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта в Минобороны подтвердили нанесение группового удара по центрам принятия решений на Украине, объектам Службы безопасности Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.

Подразделения группировки российских войск «Восток» пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации своего контингента в районах Водяново, Константиновки, Никольского, Сладкого и Старомайорского на южнодонецком направлении фронта.

Украинская армия за сутки потеряла до 105 военнослужащих, САУ «Гвоздика», две британские буксируемые гаубицы FH-70, пять автомобилей и два беспилотника.

Мотострелки группировки «Центр» в ходе штурма взяли опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении.