Токио, 27 марта, 2024, 01:58 — ИА Регнум. В Японии после приёма пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical госпитализировали более 100 человек. Кроме того, зарегистрировали два случая смерти, сообщило 27 марта агентство Kyodo.

Анна Рыжкова ИА REGNUM БАДы

«Число людей, госпитализированных после приёма добавок, возросло до 106, правительство заявило, что проведёт экстренные проверки продуктов питания, рекламирующих преимущества для здоровья, находящихся под ответственностью производителей. Эта категория включает около 6000 продуктов», — указали авторы.

В статье говорится, что один человек умер от заболевания почек после приёма добавки в течение примерно трёх лет. О второй смерти объявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии после слушаний в компании.

В итоге производитель отозвал восемь добавок с использованием красного дрожжевого риса.

О первых случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приёма БАД, предназначенной якобы для снижения уровня холестерина, компанию оповестили в январе 2024 года. Тогда сообщалось о шести случаях госпитализации, одному из пациентов потребовался диализ.

Как передавало ИА Регнум, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что приём некоторых биологически активных добавок (БАД), включая распространённую омега-3, и употребление травяных чаёв может негативно отразиться на печени. В дальнейшем это может привести к циррозу. Занимаясь самолечением и принимая курс БАДов для печени, человек может упустить время, когда с заболеванием можно действительно справиться. Растительные чаи, например, зверобой, употребляемый для похудения, оказывает на печень токсическое воздействие. Его не просто так называют зверобоем, пояснил доктор.