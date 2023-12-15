Москва, 15 декабря, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Приём некоторых биологически активных добавок (БАД), включая распространённую омега-3, и употребление травяных чаёв может негативно отразиться на печени, привести к циррозу. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

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По его мнению, занимаясь самолечением и принимая курс БАДов для печени, человек может упустить время, когда с заболеванием можно действительно справиться.

«А время от развития самой большой и частой проблемы — жировой болезни печени до выраженного стеатоза и фиброза — это где-то 3 года. Время от выраженного развития стеатоза и фиброза до цирроза печени — это ещё 2,5 года. То есть через 5-6 лет можно получить цирроз печени из-за того, что вместо нормального лечения вы пили добавки»,— предупредил гепатолог.

Говоря о приёме БАДов, он обратил внимание на распространённую пищевую добавку — омега-3. По его мнению, эти жирные кислоты попадают в добавки в некачественном виде, в них практически нет обещанных ненасыщенных жирных кислот.

«А есть только насыщенные, потому что технология производства очень сложная, необходим вакуум. Поэтому вместо омега-3, к сожалению, мы зачастую едим просто жир и делаем печени хуже»,— заявил Вялов.

Растительные чаи, например, зверобой, употребляемый для похудения, оказывает на печень токсическое воздействие. Его не просто так называют зверобоем, отметил врач-гастроэнтеролог Вялов.

Как сообщало 7 августа ИА Регнум, пенсионеров предостерегли от приёма БАДов и других непроверенных лекарств для замедления старения. Главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала о геропротекторах, оказывающих влияние на скорость старения. По её словам, врачи-гериатры ни в коем случае не советуют принимать подобные препараты, не проконсультировавшись со специалистом.