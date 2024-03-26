Киев, 27 марта, 2024, 00:23 — ИА Регнум. На Украине взрыв произошёл в Сумской области. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидента не приводятся. Официальной информации о повреждённых объектах и пострадавших также нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 26 марта серия взрывов прогремела в Харькове.

ВСУ перебили участок водовода, намеренно ударив по водоснабжающей инфраструктуре в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил 26 марта мэр города Иван Приходько.