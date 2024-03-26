Москва, 26 марта, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проработать поэтапное увеличение затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru

«Рассмотреть вопрос о поэтапном увеличении общих затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения», — говорится в перечне поручений по итогам состоявшегося 8 февраля заседания Совета по науке и образованию.

Также отмечается, что необходимо предусмотреть выделение, начиная с 2024 года, дополнительных ассигнований из федерального бюджета на эти цели, в том числе для предоставления имущественного взноса Российскому научному фонду на организационную и финансовую поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований.

Кроме того, в перечне указано поручение утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах. В нём должно быть предусмотрено устранение дефицита учителей и повышение качества их подготовки.

Кроме того, глава государства поручил принять меры, необходимые для обеспечения производства и проката полнометражных художественных фильмов, направленных на популяризацию достижений российской науки и повышение престижа профессии учёного.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Путин заявил, что поддержка науки в стране обязательно продолжится. Глава государства подчеркнул, что в случае, если есть желание, чтобы Россия была Россией, развивалась и имела твёрдые перспективы, необходимо поддержать и фундаментальную науку, без которой нет будущего, и прикладные исследования.

Кроме того, президент рассказал, что расходы на науку в России в ближайшие три года превысят 1,5 трлн рублей. Он поручил увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает Российский научный фонд, и подчеркнул, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире.