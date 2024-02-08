Москва, 8 февраля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 8 февраля, что поддержка науки в стране обязательно продолжится.

РИА Новости / Гавриил Григоров

«В какое-то время в обществе возникла бытовая идея, что нам не нужна суверенная наука — чего они в лабораториях сидят, чего-то там паяют, крутят, жгут. Мир открыт: можно и то получить, и это, а деньги надо направить на какие-то другие цели», — заявил глава государства на торжественной церемонии в честь 300-летия РАН.

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Глава государства подчеркнул, что в случае, если есть желание, чтобы Россия была Россией, развивалась и имела твёрдые перспективы, необходимо поддержать фундаментальную науку, без которой нет будущего и прикладные исследования

«И мы обязательно будем это делать», — подытожил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, во время выступления президент также заявил об открытости России к научным контактам. По его мнению, все мыслимые и немыслимые ограничения в мировой науке вводят люди «неакадемического ума», потому что запретить общение учёных невозможно.

Помимо этого, по словам Путина, расходы на науку в России в ближайшие три года превысят 1,5 трлн рублей. Глава государства поручил увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает Российский научный фонд и подчеркнул, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире.