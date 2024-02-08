Москва, 8 февраля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. В ближайшие три года расходы на науку в России превысят 1,5 трлн рублей. Об этом 8 февраля в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил президент России Владимир Путин.

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«В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки», ― уточнил глава государства.

Он также подчеркнул, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире.

Глава государства поручил увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает Российский научный фонд.

«Предлагаю осуществлять нужно увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает фонд. Причём сделать это не за счёт перераспределения ресурсов госпрограммы научно-технического, технологического развития, а подумать о дополнительных источниках», ― сказал российский лидер.

Путин добавил, что следующее заседание Совета по науке и образованию состоится летом 2024 года.

«Результаты проделанной работы обсудим уже на следующем заседании совета летом текущего года», ― сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе заседания Путин дал поручение правительству в течение недели подготовить и представить на подпись проект указа о внедрении новой стратегии технологического развития страны. Также он поручил сформировать обновлённый перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоёмких технологий и актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки.

В январе 2024 года Владимир Путин провёл встречу с главой РАН Геннадием Красниковым. Руководитель академии информировал российского лидера о приоритетных задачах РАН и подготовке к празднованию 300-летия организации. Также обсудили вопрос возвращения РАН функций по экспертизе школьных учебников. Президент поддержал эту инициативу.