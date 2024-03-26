Санкт-Петербург, 26 марта, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Двенадцатилетнюю девочку, которую бил и сажал на цепь отец, обнаружили в квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба Главного управления СК по Петербургу.

Иван Шилов ИА REGNUM

По версии следствия, 43-летний мужчина систематически бил дочь, ограничивал в еде, удерживал на цепи в комнате коммунальной квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Энтузиастов. Это продолжалось с 2023 года по настоящее время.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании (п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ), меру пресечения ему пока не избрали. Девочку поместили в социальное детское учреждение, её жизнь и здоровье вне опасности.

Правоохранители узнали о происходящем с девочкой после того, как она попала в больницу. Её отец — гражданин Белоруссии, сообщает «Фонтанка».

По словам девочки, отец не только бил её, но и таскал за волосы, запирал в комнате без возможности выйти в туалет. Цепью к батарее он пристёгивал ребёнка «для профилактики».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Петербурге мать била двоих малолетних детей — мальчика и девочку — палкой, морила голодом и приковывала цепью в коридоре, чтобы они не добрались до продуктов. Семилетний мальчик пожаловался на действия матери в школе, после чего в отношении женщины возбудили уголовное дело об истязании.