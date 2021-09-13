Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» шокированы историей о том, как мать двоих малолетних детей в Петербурге била их палкой, морила голодом и приковывала на цепи в коридоре на ночь, чтобы голодные дети не добрались за продуктами к холодильнику. О жестоких методах воспитания семилетний сын женщины рассказал педагогу в школе. Сейчас женщина, 1990 года рождения, помещена под стражу в рамках уголовного дела об истязании детей.

Hans Цепь

Свои комментарии пользователи оставили в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«Это уже не мама! А зверь! <…> Её же надо посадить под наручник, не давать пищу, воды, пусть на своей шкуре испытывает. Для детей это травма! Надеюсь у них будет в будущем другая жизнь!», — пишет Александр Н.

«В тюрьме пусть весь срок на цепи сидит!», — поддерживает Анастасия Т.

Пользователь Lady Mort обращает внимание, что речь идет о матери-одиночке: «А где батя был? В закат убежал и оставил детей на цепи с неадеваткой?»

«Дети сидели на цепи. Она эту цепь должна была прицепить к чему либо крепкому. Например, батарее. Тогда был бы постоянный лязг по стояку. Либо, шуруп-кольцо, который сама бы она, навряд ли, установила. Значит, кто-то ей помогал. И, еще, соседи не слышали, что в квартире есть дети? Неужели, когда она их била, они не звука не издавали?», — удивляется Louise Nice.

«Читая такие новости, я понимаю, что пределов человеческой мерзости просто не существует, — сокрушается Владимир С. — Горькая правда заключается в том, что откровенным (ругательство) женского пола дети дарятся пачками, которых они ненавидят, а тем, кто мечтает забеременеть и выносить, а после вырастить в любви, детей природа не даёт».

«Какая же она мать, если так издевалась над своими детьми. Не хотела их — сделай аборт или откажись в роддоме (желающие найдутся), а тем более вырастить их до 6 и 8 лет, как так можно — жалко детей, какая у них теперь травма душевная и какими они вырастут. Её не жалко, наказать и как можно строже», — поделилась своими мыслями Серафима Х.

«Из-за таких неадекватных родителей, потом и дети вырастают с психологическими травмами на всю жизнь», — констатирует Светлана Л.

«Главное что суд оставляет детей матери, не слушая что говорят дети! Которые потом своих детей из окон выкидывают и калечат, вымещая свою злость за потерянные лучшие годы», — обращает внимание на судебную практику Mikhail Finogenov.

Екатерина Ш. предложила, когда будущих матерей ставят на учёт в женской консультации, сразу же проводить их психологическую проверку на способность быть матерью.

«Екатерина, тогда Россия вымрет», — отреагировала Елена В.

«Елена, да ну не, адекватных больше», — не согласилась Екатерина Ш.

«Екатерина, адекватные реже рожают, и меньше», — уточнила Елена В.

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По данным Следственного комитета, подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по проспекту Энергетиков, основываясь на ложно понимаемых ею методах воспитания, систематически применяла насилие к своим малолетним сыну и дочери 2013 и 2015 года рождения. Она умышленно наносила им множественные удары руками и деревянной палкой по телу, ограничивала их в приеме пищи, удерживала последних на цепи в коридоре вышеуказанной квартиры. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в вид заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.