* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 апреля, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Министерство юстиции России 14 апреля внесло в реестр иноагентов музыканта Семёна Слепакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

BardDesytnik Семён Слепаков

«Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — сказано в заявлении ведомства.

Также в реестр добавлены журналисты Игорь Яковенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Павел Каныгин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), мультипликатор Павел Мунтян (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), организации «Фонд Карнеги за международный мир» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), издание «Агентство» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), интернет-издание «Полигон» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и «Радужная ассоциация» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

7 апреля в Минюсте сообщили о включении в реестр иноагентов журналиста Аркадия Бабченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Бабченко собирал денежные средства в поддержку ВСУ, а также распространял ложную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти и о проводимой ими политике, отметили в ведомстве.